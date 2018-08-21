DJ Smash потребовал ужесточить наказание для избившего его экс-депутата

Российский музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, потребовал ужесточить наказание для избивших его экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича.

«Адвокаты Ширмана обжаловали решение суда <…> и подали жалобу с тем, чтобы ужесточить наказание», — передает ТАСС со ссылкой на представителей Ленинского райсуда Перми.

В ближайшее время документы будут переданы в Пермский краевой суд, который и вынесет решение.

Приговор также обжаловали Телепнев и Ванкевич. По их мнению, приговор, напротив, нужно смягчить.

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Приговор в законную силу не вступил.