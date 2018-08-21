Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

На соответствующий вопрос "Коммерсанта" Володин ответил, что имеет право не комментировать свою личную жизнь. Он также отказался уточнить, является ли Барабанова его мамой.

Ранее Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждалось, что 82-летняя Лидия Петровна Барабанова владеет квартирой в элитном комплексе «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте.

Кроме того, Барабанова недавно зарегистрировала очередную компанию «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 млн руб. В документах, которые опубликовал ФБК, гендиректором этой компании значится бывший глава секретариата Вячеслава Володина Артем Балыхин.