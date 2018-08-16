У матери Володина обнаружили квартиру на 400 квадратных метров

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обнаружил у предполагаемой матери спикера Госдумы России Вячеслава Володина Лидии Барабановой элитную квартиру площадью 400 кв. метров.



Стоимость жилья в жилом комплексе «Белый лебедь» на Воробьевых горах оценивается в 230 млн рублей. Квартиру Барабанова приобрела в 2011 году, когда Володин был на службе в администрации президента, рассказывает политик Алексей Навальный со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Ранее сообщалось, что бывшая воспитатель и учитель младших классов 82-летняя Лидия Барабанова, которую называют матерью спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зарегистрировала новый холдинг.

