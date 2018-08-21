Джефф Монсон хочет баллотироваться в депутаты подмосковного Красногорска

Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон заявил, что намерен стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.



По словам Монсона, Красногорск напоминает бойцу его родной город.

«Мне тут нравится. Люди дружелюбные» — сказал Монсон.

Боец также рассказал, что «Единая Россия» включила его в список, но он является независимым кандидатом.

«Я не во всем с ними согласен. Я считаю, что можно было бы сильно сократить расходы на вооружение. Нужно уйти из Сирии, например» — рассказал Монсон корреспонденту русской службы BBC Петру Козлову.

Напомним, что в июне Джефф Монсон получил паспорт гражданина России из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева.