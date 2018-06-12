Джеффу Монсону вручили паспорт гражданина России
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сегодня паспорт гражданина России американскому бойцу Джеффу Монсону.
После торжественной церемонии он сообщил, что принял участие в праймериз «Единой России». По предварительным данным, боец прошел их и теперь получит право баллотироваться в депутаты городского совета подмосковного Красногорска, пишет РБК.
Напомним, что 29 мая президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу.Спорт
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