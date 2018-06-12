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Джеффу Монсону вручили паспорт гражданина России

22:59, 12.06.2018
Джеффу Монсону вручили паспорт гражданина России
Фото: commons.wikimedia.org / Monson Productions

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сегодня паспорт гражданина России американскому бойцу Джеффу Монсону.

После торжественной церемонии он сообщил, что принял участие в праймериз «Единой России». По предварительным данным, боец прошел их и теперь получит право баллотироваться в депутаты городского совета подмосковного Красногорска, пишет РБК.

Напомним, что 29 мая президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу.

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