Шмаков о пенсионной реформе: «получают более 10 млн рублей и не понимают тех, кто получает 40 тысяч»

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выразил недовольство новой пенсионной реформой.

Он заявил, что проект вызвал широкий резонанс, так как «здесь люди получают более 10 млн рублей и не понимают как живут люди со средней зарплатой в 40 тыс. рублей».

По его словам, подготовка к таким переменам должна была начаться около 10 лет назад, чтобы люди смогли подготовиться к ним и изменить планы на жизнь. Сейчас, по его словам, введением пенсионной реформы не ограничится. А не единовременное принятие новых норм будет создавать эффект лоскутного одеяла, которое работать не будет.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию обсуждения.