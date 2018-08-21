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Шмаков о пенсионной реформе: «получают более 10 млн рублей и не понимают тех, кто получает 40 тысяч»

13:29, 21.08.2018
Шмаков о пенсионной реформе: «получают более 10 млн рублей и не понимают тех, кто получает 40 тысяч»
Фото: kremlin.ru

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выразил недовольство новой пенсионной реформой.

Он заявил, что проект вызвал широкий резонанс, так как «здесь люди получают более 10 млн рублей и не понимают как живут люди со средней зарплатой в 40 тыс. рублей».

По его словам, подготовка к таким переменам должна была начаться около 10 лет назад, чтобы люди смогли подготовиться к ним и изменить планы на жизнь. Сейчас, по его словам, введением пенсионной реформы не ограничится. А не единовременное принятие новых норм будет создавать эффект лоскутного одеяла, которое работать не будет.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию обсуждения.

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