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Спрос на услуги строителей в Казани вырос почти на 20% за май — июль 2018 года

08:57, 21.08.2018
Спрос на услуги строителей в Казани вырос почти на 20% за май — июль 2018 года
Фото: torange.biz

Спрос на услуги строителей и ремонтников в Казани с мая по июль 2018 года вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная динамика прослеживается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Больше всего спрос увеличился на строительство домов. На втором месте отделочные работы, на третьем — ремонт квартир. Далее следуют замена сантехники, электрики, ремонт ванной, остекление балконов, строительство бань и саун. Меньше всего в этом году граждане тратили на ремонт кухни и офиса, передают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Напомним, доходы населения в июле 2018 года снизились на 3,4% и составили 32,3 тыс. рубля, а реальные доходы населения РФ упали на 4,7%.

АналитикаБизнесУслуги Татарстан
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