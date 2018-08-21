Спрос на услуги строителей в Казани вырос почти на 20% за май — июль 2018 года

Спрос на услуги строителей и ремонтников в Казани с мая по июль 2018 года вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная динамика прослеживается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Больше всего спрос увеличился на строительство домов. На втором месте отделочные работы, на третьем — ремонт квартир. Далее следуют замена сантехники, электрики, ремонт ванной, остекление балконов, строительство бань и саун. Меньше всего в этом году граждане тратили на ремонт кухни и офиса, передают «Известия» со ссылкой на аналитиков.



Напомним, доходы населения в июле 2018 года снизились на 3,4% и составили 32,3 тыс. рубля, а реальные доходы населения РФ упали на 4,7%.