Реальные доходы россиян снизились в июле — Росстат

Доходы населения в июле 2018 года составили 32,3 тыс. рубля, что на 3,4% ниже уровня прошлого месяца. При этом реальные доходы населения РФ в июле 2018 года упали на 4,7%.



В годовом выражении (по сравнению с июлем 2017 года) рост реальных доходов россиян в июле 2018 года составил 2,0% после роста на 0,7% в июне и на 0,1% в мае, 5,6% в апреле, 4,6% в марте и на 4,2% в феврале, следует из данных Росстата.

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по заработной плате в Татарстане увеличилась на 6,9% — до 12,8 млн рублей.