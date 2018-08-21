Новости общества

02:44 МСК
Новости раздела
Общество

Трамп озвучил условия снятия санкций с России

02:08, 21.08.2018
Трамп озвучил условия снятия санкций с России
Фото: mil.ru

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия санкций с России при условии сотрудничества Москвы с Вашингтоном.

По словам Трампа, Россия должна предпринять шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина, передает «РИА Новости».

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Документ предполагает введение ограничительных мер против госдолга и крупнейших госбанков России. В МИД РФ заявили, что Россия займется проработкой ответных мер.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты