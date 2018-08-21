Трамп озвучил условия снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия санкций с России при условии сотрудничества Москвы с Вашингтоном.



По словам Трампа, Россия должна предпринять шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина, передает «РИА Новости».

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Документ предполагает введение ограничительных мер против госдолга и крупнейших госбанков России. В МИД РФ заявили, что Россия займется проработкой ответных мер.