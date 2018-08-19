Сотрудников РКК «Энергия» заподозрили в получении взяток

Следственный комитет России нашел в РКК «Энергия» подозреваемых в получении взяток.



«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации «Роскосмос» провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК «Энергия». Сейчас они дают признательные показания», — цитирует «РИА Новости» представителя Роскосмоса.

Напомним, сразу несколько руководителей космической отрасли покидают свой пост. По собственному желанию уходят Владимир Солнцев, руководивший РКК «Энергия», Дмитрий Панов, возглавлявший НПО «Техномаш» с 2012 года, и глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого заведено уголовное дело.