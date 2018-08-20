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У замгендиректора РКК «Энергия» при обысках изъяли 500 тысяч меченых рублей

13:26, 20.08.2018
У замгендиректора РКК «Энергия» при обысках изъяли 500 тысяч меченых рублей
Фото: ru.wikipedia.org / i - mi

Следователи в ходе обыска у заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова изъяли меченые купюры на 500 тысяч рублей.

Кроме того, у Белобородова обнаружили 28 тысяч евро и доллары, передает ТАСС.

В настоящее время заместитель гендиректора РКК «Энергия» и двое его подчиненных задержаны. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество ( ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, рассказали в пресс-службе СК РФ.

Накануне стало известно, что Следком заподозрил сотрудников РКК «Энергия» в получении взяток.

Происшествия
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