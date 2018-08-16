«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ак Барс»

«Нефтехимик» в овертайме оказался сильнее «Ак Барса» в контрольном матче.

Встреча прошла в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. За «Нефтехимик» отличились Богдан Якимов (25-я минута), Микаэль Руохмаа (32-я) и Йоонас Няттинен (62-я). За «Ак Барса» по шайбе забили Никита Лямкин (33-я минута) и Андрей Попов (57-я).

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче «Ак Барс» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. «Нефтехимик» до встречи с «барсами» играл против «Амура» и уступил со счетом 1:2 в заключительном матче на Кубок президента Республики Казахстан.