Татарстан вошел в число регионов с наибольшим ростом безработицы на прошлой неделе

Татарстан вошел в число регионов России, где отмечен наибольший рост численности безработных граждан в период с 8 по 15 августа. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

При этом рост уровня безработицы отмечен в 23 регионах России. Помимо Республики Татарстан, в число регионов с наибольшим ростом безработных граждан вошли республики Крым, Калмыкия, Ингушетия и Кабардино-Балкария, Тюменская, Липецкая, Костромская и Калининградская области и город Севастополь.

По данным Минтруда РФ, за тот же отчетный период в 60 регионах России произошло снижение численности безработных граждан. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком и Чукотском автономных округах, республиках Марий Эл, Карелия и Тыва, Псковской, Магаданской и Воронежской областях, Забайкальском и Камчатском краях.

Ранее Топилин рассказал, что в России зафиксирован исторический минимум безработицы с 1991 года.