Уровень безработицы в России достиг исторического минимума с 1991 года

Министерство труда России зафиксировало исторический минимум безработицы с 1991 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«С 8 по 15 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2 420 человек и составила 684 760 человек», — рассказал глава Минтруда РФ Максим Топилин.

«Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя — с 1991 года», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что правительство готовится повысить пособие по безработице. Сейчас его минимальный размер составляет — 850 рублей, а максимальный — 4,9 тыс. рублей.