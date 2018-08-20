Уровень безработицы в России достиг исторического минимума с 1991 года
Министерство труда России зафиксировало исторический минимум безработицы с 1991 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 8 по 15 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2 420 человек и составила 684 760 человек», — рассказал глава Минтруда РФ Максим Топилин.
«Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя — с 1991 года», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что правительство готовится повысить пособие по безработице. Сейчас его минимальный размер составляет — 850 рублей, а максимальный — 4,9 тыс. рублей.АналитикаОбщество
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