В Совфеде РФ предложили увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее

Размер пенсионных выплат необходимо увязать с возрастом, когда гражданин заканчивает трудовой стаж. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.



По мнению законодателя, у граждан должна быть личная заинтересованность работать дольше, поэтому система возможного выхода на пенсию должна быть гибкой в определенном возрастном диапазоне.



«Чтобы каждый для себя решал: уйдя в 60 лет, он получит одну пенсию, в 63 года — другую, а в 65 лет — третью. Это должно быть выбором гражданина», — приводит слова Рязанского пресс-служба верхней палаты.

Ранее зампредседателя Госдумы Сергей Неверов заявил, что в «Единой России» выступили за сохранение привязки пенсионных льгот к возрасту.