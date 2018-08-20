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Минкультуры РТ заказало мемориальные доски Мухамеду Садри и Мунире Булатовой

14:53, 20.08.2018

Министерство культуры разместило тендеры на изготовление мемориальных досок оперной певице, народной артистке РСФСР и ТАССР Мунире Булатовой и татарскому поэту, заслуженному работнику культуры РСФСР Мухамеду Садри. На эти цели из бюджета РТ выделят 408,1 тыс. рублей и 195,8 тыс. рублей соответственно.

Доску Мунире Булатовой установят на фасаде дома №9 по ул. Гоголя, а Мухамеду Садри — на фасаде дома №9 по ул. Сибирский Тракт. Оба памятных сооружения должны быть поставлены до 30 октября этого года.

Ранее сообщалось, что в Казани установят мемориальную доску в целях увековечения памяти народного артиста СССР, выдающегося артиста Шауката Биктемирова.

Общество Татарстан
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