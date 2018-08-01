В Казани установят мемориальную доску актеру Биктемирову

В Казани установят мемориальную доску в целях увековечения памяти народного артиста СССР, выдающегося артиста Шауката Биктемирова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Татарстана.



Памятную доску можно будет увидеть по улице Татарстан дом 7, говорится в документе. В этом здании народный артист СССР жил в 1981-2005 годы.

Отмечается, что предложение увековечить память выдающегося актера поступило от Министерства культуры Татарстана и театра им. Галиаскара Камала.