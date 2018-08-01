В Казани установят мемориальную доску актеру Биктемирову
В Казани установят мемориальную доску в целях увековечения памяти народного артиста СССР, выдающегося артиста Шауката Биктемирова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Татарстана.
Памятную доску можно будет увидеть по улице Татарстан дом 7, говорится в документе. В этом здании народный артист СССР жил в 1981-2005 годы.
Отмечается, что предложение увековечить память выдающегося актера поступило от Министерства культуры Татарстана и театра им. Галиаскара Камала.
Справка
Шауката Биктемиров родиля в 1928 году в деревне Мингер Сабинского района Татарстана. В 1949-1951 и с 1953 года — актер Татарского академического театра им. Г. Камала. Сыграл более ста ролей, но наиболее значима роль старика Альмандара в пьесе Т. Миннулина «Старик из деревни Альдермеш» — образ мудреца, влюбленного в родную землю.
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