Новости общества

16:08 МСК
Новости раздела
Общество

В Перми закрыли кафе после отравления 24 человек на свадьбе

15:06, 09.08.2018
В Перми закрыли кафе после отравления 24 человек на свадьбе
Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд закрыл пермское кафе «Бон Буфет» после отравления 24 человек на свадебном банкете.

Деятельность общепита будет приостановлена на три месяца. На данный момент санитарно-эпидемиологическое расследование в кафе быстрого обслуживания продолжается, рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, отравление произошло в конце июля в летнем шатре на базе «Таежная». Блюда для праздника готовились в кафе «Бон Буфет». После застолья гости обратились в больницу, где у них была обнаружена кишечная инфекция — норовирус. Всего пострадало 24 человека.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты