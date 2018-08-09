В Перми закрыли кафе после отравления 24 человек на свадьбе

Ленинский районный суд закрыл пермское кафе «Бон Буфет» после отравления 24 человек на свадебном банкете.

Деятельность общепита будет приостановлена на три месяца. На данный момент санитарно-эпидемиологическое расследование в кафе быстрого обслуживания продолжается, рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, отравление произошло в конце июля в летнем шатре на базе «Таежная». Блюда для праздника готовились в кафе «Бон Буфет». После застолья гости обратились в больницу, где у них была обнаружена кишечная инфекция — норовирус. Всего пострадало 24 человека.