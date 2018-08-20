Суд отложил процесс по делу Рашида Аитова для подготовки защиты к исследованию доказательств

Сегодня в Московском райсуде Казани продолжилось рассмотрение уголовного дела Рашида Аитова. Как объявила судья Нурия Залялиева, суд закончил исследование доказательств со стороны обвинения и перешел к проверке доказательств со стороны защиты.

Адвокат главы «Свея» Руслан Игнатьев сейчас находится в отпуске, интересы обвиняемого в суде представлял адвокат Павлов. Он предложил сначала исследовать перечень документов, которые есть в материалах уголовного дела, и вещественные доказательства, после чего перейти к допросу обвиняемого, передает корреспондент «Реального времени».

Защитник ходатайствовал об отложении процесса до следующего понедельника для подготовки как к исследованию документов, так и к дачие показаний подзащитного. Кроме того, Рашид Аитов попросил проводить допрос при участии двух адвокатов. Судья ходатайства о переносе процесса и допроса в присутствии двух адвокатов удовлетворила.

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