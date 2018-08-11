Дольщики из Куюков пожаловались вице-премьеру Татарстана на нового застройщика

Дольщики проблемного микрорайона «Яшьлек» в селе Куюки пожаловались на нового застройщика ЗАО «Система», который взялся достроить проблемный комплекс.

Соответствующее письмо они передали на имя первого заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина. Письмо дольщики оставили в Кабинете министров РТ, для личного общения с ними никто не вышел.

Как сообщают дольщики, они дали письменное согласие на переход к новому застройщику, забрали исполнительные листы по неустойкам у судебных приставов и уже два месяца ждут подписания дополнительных соглашений к договорам долевого участия.

Новый застройщик успел установить забор по периметру, провести экспертизу недостроенных домов, подготовить стройплощадку, но, по данным будущих жителей, сейчас на территории нет ни рабочих, ни техники.

В своем письме дольщики просят не выставлять земельные участки, находящиеся под комплексом, на торги и принять меры, чтобы строительство было закончено в назначенный срок — в III квартале 2018 года. Кроме того, они готовы подписать дополнительные соглашения к ДДУ и ускорить переход к новому застройщику.

Напомним, что жилой микрорайон «Яшьлек» строится в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи». Первоначально в качестве застройщика выступала компания «Стройком». Однако она не смогла сдать жилье в срок, и было принято решение о смене застройщика. Достраивать объект взялась московская компания SP Development LLC.

