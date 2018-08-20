Основатель «Чемпиона» рассказал о причинах закрытия магазина сети в уфимской «Меге»

Уфимский бизнесмен, основавший сеть спортивных магазинов «Чемпион», Адиль Юлдашев рассказал о причинах закрытия точки в «Меге».

«Ставка аренды повышается из года в год, а количество посетителей падает. Оно нам зачем, когда в Уфе у нас есть еще четыре магазина?» — рассказал он в интервью «Реальному времени».

По словам Юлдашева, ранее «Мега» была знаковым местом и присутствие в ней можно было считать статусным. Однако теперь конкуренция между ТЦ высокая, поэтому решение об уходе «было оправданным».

Он также рассказал, что Уфа пока находится в начале пути к званию спортивного города. По мнению бизнесмена, городские власти должны приложить немало усилий, чтобы инфраструктура столицы Башкирии соответствовала запросам горожан.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».