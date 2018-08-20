Башкортостан примет «XIII Всероссийский слет любителей авиации — 2018»

24 августа на аэродроме «Первушино» под Уфой пройдет «XIII Всероссийский слет любителей авиации — 2018», который впервые за свою историю проходит в два этапа, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Организаторы — Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), АНО ДПО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации», ООО «Небосвод Авиа».

Слет включает в себя организацию презентаций для пилотов, выставку летательных аппаратов, оборудования и комплектующих, а также проведение практических семинаров для заинтересованных лиц по актуальным вопросам авиационной отрасли. Особенностью этих слетов является возможность получить необходимую информацию молодым пилотам и тем, кто планирует связать свою жизнь с небом.





