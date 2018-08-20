Сотрудники ФСБ задержали первого замглавы следственного отдела СКР по Пермскому району
Силовики задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки первого заместителя руководителя следственного отдела СКР по Пермском району майора юстиции Эдгара Саркисяна.
Операция проходила в рамках сотрудничества УФСБ и СУ СКР по региону. По версии следствия, высокопоставленный силовик вымогал у одного из предпринимателей взятку в размере 10 млн рублей. Бизнесмен обратился в УФСБ, после чего во время передачи денег Саркисян был задержан, пишет «Коммерсантъ».
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки.Общество
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