Сотрудники ФСБ задержали первого замглавы следственного отдела СКР по Пермскому району

Силовики задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки первого заместителя руководителя следственного отдела СКР по Пермском району майора юстиции Эдгара Саркисяна.

Операция проходила в рамках сотрудничества УФСБ и СУ СКР по региону. По версии следствия, высокопоставленный силовик вымогал у одного из предпринимателей взятку в размере 10 млн рублей. Бизнесмен обратился в УФСБ, после чего во время передачи денег Саркисян был задержан, пишет «Коммерсантъ».

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки.