«СМП банк» Ротенбергов сможет вести спецсчета участников госзакупок

Подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам «СМП банк» будет допущен до работы со спецсчетами участников госзакупок. Отмечается, что это одна из мер господдержки попавшего под санкции банка.

В список первоначально отобранных для работы со спецсчетами вошли 18 крупнейших банков. Теперь список расширен — в него включены все попавшие под санкции до 1 января 2015 года банки, а значит, и «СМП банк», передают «Ведомости».

Напомним, «СМП» предоставит Удмуртии кредитные ресурсы на общую сумму 5 млрд рублей. Кредитная организация стала единственным участником аукционов.