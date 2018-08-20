Новости экономики

11:10 МСК
Новости раздела
Экономика

«СМП банк» Ротенбергов сможет вести спецсчета участников госзакупок

09:22, 20.08.2018
«СМП банк» Ротенбергов сможет вести спецсчета участников госзакупок
Фото: pixabay.com

Подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам «СМП банк» будет допущен до работы со спецсчетами участников госзакупок. Отмечается, что это одна из мер господдержки попавшего под санкции банка.

В список первоначально отобранных для работы со спецсчетами вошли 18 крупнейших банков. Теперь список расширен — в него включены все попавшие под санкции до 1 января 2015 года банки, а значит, и «СМП банк», передают «Ведомости».

Напомним, «СМП» предоставит Удмуртии кредитные ресурсы на общую сумму 5 млрд рублей. Кредитная организация стала единственным участником аукционов.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок