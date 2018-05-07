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Экономика

«СМП банк» предоставит Удмуртии кредиты на 5 миллиардов рублей

10:38, 07.05.2018
«СМП банк» предоставит Удмуртии кредиты на 5 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

Банк «Северный морской путь» (СМП) предоставит Удмуртии кредитные ресурсы на общую сумму 5 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на систему «СПАРК-Маркетинг», кредитная организация стала единственным участником аукционов. В результате торги признаны несостоявшимися. Контракты будут заключены с «СМП банком», предложения которого признаны соответствующими конкурсным условиям.

Ранее сообщалось, что правительство Удмуртии планирует взять пять кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Срок кредита по каждому контракту составляет 3 года. Полученные средства пойдут на погашение долговых обязательств региона.

ЭкономикаФинансыБюджет Удмуртия
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