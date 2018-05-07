«СМП банк» предоставит Удмуртии кредиты на 5 миллиардов рублей

Банк «Северный морской путь» (СМП) предоставит Удмуртии кредитные ресурсы на общую сумму 5 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на систему «СПАРК-Маркетинг», кредитная организация стала единственным участником аукционов. В результате торги признаны несостоявшимися. Контракты будут заключены с «СМП банком», предложения которого признаны соответствующими конкурсным условиям.

Ранее сообщалось, что правительство Удмуртии планирует взять пять кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Срок кредита по каждому контракту составляет 3 года. Полученные средства пойдут на погашение долговых обязательств региона.