Под завалами на заводе на Сахалине нашли тело еще одного погибшего

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при обрушении на бывшем бумажном заводе в сахалинском Поронайске. Таким образом, число жертв происшествия увеличилось до двух человек.

«Спасатели обнаружили еще одного погибшего. Оно находится под большой плитой. Признаков жизни нет», — цитирует главу городского округа Александра Радомского ТАСС.

Напомним, обрушение произошло 19 августа. Ранее сообщалось об одном погибшем и пятерых пострадавших. Следственный комитет РФ завел дело из-за нарушения требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека.