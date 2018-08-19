Новости происшествий

11:55 МСК
Новости раздела
Происшествия

На Сахалине при обрушении крыши на заводе погиб человек

10:59, 19.08.2018
На Сахалине при обрушении крыши на заводе погиб человек
Фото: commons.wikimedia.org / RIANbot

При обрушении крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода на Сахалине погиб человек. Под завалами могут находиться еще несколько человек.

«При обрушении крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Один из них погиб, пятеро доставлены в местную ЦРБ», — цитирует «РИА Новости» руководителя ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимира Ахметшина «РИА Новости».

Ранее в Пермском крае обрушилось здание цеха бывшего ремонтно-механического завода. Инцидент произошел 30 июля.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты