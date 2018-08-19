СК завел дело после обрушения стены бывшего завода на Сахалине

Уголовное дело возбудили после обрушения стены здания бывшего целлюлозно-бумажного завода на Сахалине, при котором один человек погиб, пятеро пострадали, судьба еще двоих человек неизвестна.

«По данному факту следственными органами СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, при обрушении крыши завода на Сахалине погиб человек, еще пятеро госпитализированы.