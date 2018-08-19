«Дакаровскую» Lada Niva продадут за 6,5 млн рублей

Британский аукционный дом Sotheby's анонсировал продажи внедорожника Lada Niva 1978 года выпуска. Машина участвовала в ралли «Париж-Дакар».



Стоимость внедорожника будет варьироваться от 4,3 до 6,5 млн рублей, передает «Российская газета».

Первым владельцем этой машины был Франсуа Джинсон, который почти 40 лет назад участвовал в гонке по маршруту «Париж-Дакар». По итогам заезда гонщик не добрался до финиша, как и многие другие участники гонки (финишировали 59 участников из 170).

Выставленная на продажу «Нива» до 2009 года хранилась в семье Джинсона в невосстановленном виде. Позднее машину выкупил новый владелец и провел техническую модернизацию по уменьшению веса, увеличению проходимости, безопасности и надежности.