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«Дакаровскую» Lada Niva продадут за 6,5 млн рублей

23:31, 19.08.2018
«Дакаровскую» Lada Niva продадут за 6,5 млн рублей
Фото: скриншот rmsothebys.com

Британский аукционный дом Sotheby's анонсировал продажи внедорожника Lada Niva 1978 года выпуска. Машина участвовала в ралли «Париж-Дакар».

Стоимость внедорожника будет варьироваться от 4,3 до 6,5 млн рублей, передает «Российская газета».

Первым владельцем этой машины был Франсуа Джинсон, который почти 40 лет назад участвовал в гонке по маршруту «Париж-Дакар». По итогам заезда гонщик не добрался до финиша, как и многие другие участники гонки (финишировали 59 участников из 170).

Выставленная на продажу «Нива» до 2009 года хранилась в семье Джинсона в невосстановленном виде. Позднее машину выкупил новый владелец и провел техническую модернизацию по уменьшению веса, увеличению проходимости, безопасности и надежности.

БизнесРозничная торговля
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