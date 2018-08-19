В Индонезии произошло второе землетрясение за сутки

За сутки в Индонезии произошло два подземных толчка в районе острова Ломбок магнитудой 6,3 и 6,9 балла соответственно.



Первые подземные толчки зафиксировали на северном побережье острова в 12.10 по местному времени (07.10 мск). Очаг землетрясения находится на глубине 8 км, передают «Известия».

Эпицентр второго землетрясения находится в 70 км от города Матарам, население которого составляет 319 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, одно из последних землетрясений на Ломбоке в августе унесло жизни 347 человек.