Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 387 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии, которое произошло на прошлой неделе, увеличилось до 387 человек. Об этом сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.

В заявлении говорится, что число жертв может увеличиться — тела погибших могут оставаться под завалами зданий и на месте схода оползней. Также не исключено, что не обо всех случаях гибели еще сообщено местным властям, передает «РИА Новости».

По данным BNPB, в результате землетрясения пострадали более 13 тысяч человек, свыше 387 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Напомним, что 6 августа на острове Ломбок в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. Затем последовали повторные толчки. В начале сообщалось о 82 погибших.