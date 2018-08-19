Новости происшествий

19:29 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Дагестане арестовали главу ФОМС по делу о мошенничестве на 210 млн рублей

18:59, 19.08.2018
В Дагестане арестовали главу ФОМС по делу о мошенничестве на 210 млн рублей
Фото: sledcom.ru

Советский районный суд Махачкалы арестовал на 2 месяца руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан Магомеда Сулейманова по подозрению в мошенничестве.

«В качестве меры пресечения суд избрал арест на 2 месяца. У стороны защиты есть 10 дней на обжалование решения суда», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по РД.

Ранее сообщалось, что Сулейманова подозревают в махинациях в особо крупном размере и создании преступного сообщества. По версии следствия, он договаривался с частными клиниками о переводе денег на их счет за якобы оказанные услуги. Таким образом он вывел более 210 млн рублей.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты