В Дагестане арестовали главу ФОМС по делу о мошенничестве на 210 млн рублей

Советский районный суд Махачкалы арестовал на 2 месяца руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан Магомеда Сулейманова по подозрению в мошенничестве.



«В качестве меры пресечения суд избрал арест на 2 месяца. У стороны защиты есть 10 дней на обжалование решения суда», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по РД.

Ранее сообщалось, что Сулейманова подозревают в махинациях в особо крупном размере и создании преступного сообщества. По версии следствия, он договаривался с частными клиниками о переводе денег на их счет за якобы оказанные услуги. Таким образом он вывел более 210 млн рублей.