В Татарстане на 7% увеличились долги по зарплате — до 12,8 млн рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в Татарстане увеличилась на 6,9% — до 12,8 млн рублей. Ближайшие по количеству долгов в Приволжском федеральном округе — Ульяновская (11,1 млн руб.) и Нижегородская (13,4 млн) области.

Меньше всего в ПФО должны работникам в Удмуртии — 200 тыс. рублей. Больше — в Кировской области — 48,5 млн рублей. Такие данные опубликовал на сайте Росстат.

Общий долг в России по зарплатам на 1 августа 2018 года составил 3,4 млрд рублей. При этом в июле он увеличился на 21%, или на 586,3 млн рублей.

Ранее Минэкономразвития заявило, что долги россиян растут в два раза быстрее их зарплат.