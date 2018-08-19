В Чувашии автомобиль из свадебного кортежа столкнулся с фурой, погибла девушка

Фото: пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Авария с участием автомобиля из свадебного кортежа произошла в Чувашии в субботу днем, 18 августа.

По данным полицейских, возле деревни Мачамуши Вурнарского района «Лада-Приора», одна из машин кортежа, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком Mercedes.

От полученных травм на месте скончалась пассажирка отечественного автомобиля, водитель с травмами был доставлен в больницу. Предварительной причиной аварии стал неудачный обгон, который решил совершить водитель легковушки.

Напомним, в Пермском крае в аварии с рейсовым автобусом погибли два человека.