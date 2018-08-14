В Пермском крае в аварии с рейсовым автобусом погибли два человека

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В городе Чусовой в Пермском крае произошла авария с участием рейсового автобуса.

Инцидент случился поздно вечером в понедельник, 13 августа. По информации региональной полиции, автомобиль Renault столкнулся на встречной полосе с маршрутным автобусом. В результате ДТП погибли два человека — мужчина и женщина, еще двое получили ранения. Среди несовершеннолетних пострадавших нет, передает ТАСС.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в Московской области из-за смерти водителя автобуса произошло ДТП, в котором пострадали шестеро детей.