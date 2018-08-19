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В Кирове пройдет средневековый рыцарский турнир

13:05, 19.08.2018
В Кирове пройдет средневековый рыцарский турнир
Фото: pixabay.com

Фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава» состоится в Кирове 25 и 26 августа.

Мероприятие пройдет на территории спортивно-туристического комплекса Порошино. В первый день развернутся одиночные и командные бои викингов, конные заезды, конкурс средневекового костюма, а также шоу огненной скульптуры.

В завершающий день фестиваля на площадке состоятся театрализованные представление, метание дротиков и копий, ярмарка и дегустация средневековых блюд. В финале праздника начнется штурм крепости, награждение участников и зажжение большого костра, добавили организаторы.

Участниками мероприятия станут реконструкторы раннего средневековья из Перми, Воркуты, Сыктывкара, Ухты, Глазова, Ульяновска и Кировской области.

Напомним, ранее организаторы Alfa Future People опровергли возможный переезд фестиваля в Казань.

Общество Кировская область
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