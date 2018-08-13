Организаторы Alfa Future People опровергли возможный переезд фестиваля в Казань

Организаторы Alfa Future People отрицают возможное закрытие фестиваля или его переезд в Казань.

«На самом деле, слухи ходят каждый год: о том, что мы переедем в Казань, о том, что нас совсем закроют и так далее», — приводит слова гендиректора AFP Юлии Дорониной портал newsroom24.ru.

Она пояснила, что мероприятие задумывалось именно как нижегородское. К его проведению в поселке Большое Козино привыкли большинство гостей и участников.

Кроме того, Дорошина выразила благодарность главе региона Глебу Никитину за оказываемую поддержку и проявленный интерес к фестивалю, а также добавила, что AFP уже стал визитной карточкой Нижегородской области.

«Мы проводим фестиваль здесь уже пятый год и за это время у нас уже сложились определенные отношения и с местными властями, и с компаниями, которые помогают нам застраивать площадку», — отметила Доронина.

Напомним, что в соцсетях появились слухи о возможном переезде фестиваля в Казань.