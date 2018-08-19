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Обладательницей титула «Миссис Россия — 2018» стала девушка из Твери

07:16, 19.08.2018
Обладательницей титула «Миссис Россия — 2018» стала девушка из Твери
Фото: instagram.com/telegina_life

Обладательницей титула «Миссис Россия — 2018» стала жительница Твери Анна Телегина.

За звание самой красивой женщины России боролись 30 конкурсанток из разных городов страны, передает RT.

В состав жюри входили телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизёр Иса Багиров, спортсмен Адам Бакаев.

Напомним, ранее супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова 26-летняя Ксения Царицына стала обладательницей титула «Миссис Россия Мира — 2018». Финал конкурса красоты среди замужних женщин состоялся в Краснодаре. Ксения выступала за Ульяновскую область.

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