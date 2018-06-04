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Жена самарского олигарха завоевала титул «Миссис Россия Мира — 2018»

10:45, 04.06.2018 1
Жена самарского олигарха завоевала титул «Миссис Россия Мира — 2018»
Фото: pixabay.com

Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова 26-летняя Ксения Царицына стала обладательницей титула «Миссис Россия Мира — 2018».

Финал конкурса красоты среди замужних женщин состоялся в Краснодаре. Ксения выступала за Ульяновскую область. Всего же за главную корону боролись 50 девушек. Теперь Царицына будет представлять Россию на континентальном конкурсе «Миссис Мира».

Стоит отметить, что самарский олигарх Алексей Шаповалов и Ксения Царицына находятся в браке с 2017 года. Супруги вместе с детьми проживают в Дубае. Состояние Алексея Шаповалова превышает 7 млрд рублей. Бизнесмен занимается недвижимостью и инвестициями в различные проекты.

ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

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    Самарский олигарх? это оксюморон?
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