Жена самарского олигарха завоевала титул «Миссис Россия Мира — 2018»

Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова 26-летняя Ксения Царицына стала обладательницей титула «Миссис Россия Мира — 2018».

Финал конкурса красоты среди замужних женщин состоялся в Краснодаре. Ксения выступала за Ульяновскую область. Всего же за главную корону боролись 50 девушек. Теперь Царицына будет представлять Россию на континентальном конкурсе «Миссис Мира».

Стоит отметить, что самарский олигарх Алексей Шаповалов и Ксения Царицына находятся в браке с 2017 года. Супруги вместе с детьми проживают в Дубае. Состояние Алексея Шаповалова превышает 7 млрд рублей. Бизнесмен занимается недвижимостью и инвестициями в различные проекты.