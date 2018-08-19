ФФОМС в 2019 году направит около 200 млрд рублей на борьбу с онкозаболеваниями

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) в 2019 году направит около 200 млрд рублей для лечения россиян с онкологическими заболеваниями.

«Уже в 2019 году на борьбу с онкозаболеваниями будет направлено около 200 млрд рублей, за счет этих средств должна быть обеспечена полная доступность пациентов химиотерапии с применением необходимых схем лечения», — цитирует главу ФФОМС Наталью Стадченко ТАСС.

При этом, по ее словам, объемы и тарифы на оплату медицинской помощи онкологических больных находятся на особом контроле ФФОМС.

Ранее сообщалось, что в 2018 году правительством России предусмотрено значительное увеличение расходов на медицинскую помощь за счет средств системы ОМС.