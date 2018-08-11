На Украине могут арестовать российское судно «Механик Погодин»

Российское судно «Механик Погодин» может быть арестовано в торговом порту Херсона. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Сотрудниками Службы безопасности Украины было выявлено и задокументировано судно „Механик Погодин“ IMO 9598397 под флагом РФ, принадлежащее российской компании, которая включена в санкционный список СНБО [Совета национальной безопасности и обороны] Украины. Уверен, что выйдет оно из этого порта очень нескоро. На этот раз дело никому развалить не удастся», — написал он на своей странице в Facebook.

Бабин также добавил, что судно пока не арестовано, но «никто никуда не денется».

Ранее украинский суд арестовал российское судно «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.