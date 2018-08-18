Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 человека

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Количество погибших в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя возросло до 41 человека.

Под завалами бетона спасатели обнаружили машину, в которой находилась семья из трех человек: отец, мать и их девятилетний ребенок, передает «Интерфакс» со ссылкой на Corriere della Sera.

При этом еще накануне говорилось, что жертвами стали 38 человек, пострадавших — 16, из них в тяжелом состоянии — 9.

Напомним, 14 августа в Италии близ города Генуя обрушился мост, построенный в 1968 году. В Сети опубликовали видео с места происшествия. После чего Италия ввела режим чрезвычайного положения сроком на год в связи с обрушением моста в Генуе.