В России оптовые цены на бензин выросли впервые с конца мая

Оптовые цены на бензин выросли за неделю с 10 по 17 августа в среднем на 7%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, по данным биржи, бензин Аи-92 подорожал на 6,72% до 46,137 тыс. руб. за тонну, а Аи-95 — на 7,4% до 49,399 тыс. руб. за тонну.

Стоит отметить, что цены на топливо выросли впервые с конца мая. Тогда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на бензин на заправках.

Добавим, что Татарстан занял 33-е место в рейтинге доступности бензина АИ-92. Жители республики могут приобрести 718 л бензина в месяц. В среднем для России показатель составляет 987 литров.