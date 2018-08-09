Татарстан занял 33-е место в рейтинге регионов по доступности бензина

Татарстан занял 33-е место в рейтинге доступности бензина «АИ-92», составленного «РИА Рейтинг». Список составлен на основе того, сколько можно купить топлива на среднемесячную зарплату.

Так, жители Татарстана могут приобрести 718 л бензина в месяц. По этому показателю РТ лидирует по сравнению с другими регионами ПФО. В тройку также вошли Пермский край (709 л.), Башкирия (675 л.).

Первое место в общем рейтинге занял Ямало-Ненецкий АО, где водители могут приобрести 2 тыс. л бензина. Далее идут Москва (1,6 тыс. л), и Чукотский АО (1,5 тыс. л).

В среднем россияне могут купить на свою зарплату 987 л бензина в месяц.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.