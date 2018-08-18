Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

«Кофи Аннан всегда стремился к одной цели — прекращению военных конфликтов», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, он скончался в Швейцарии в возрасте 80 лет. Причина смерти не называется. Аннан стал генсеком ООН в 1997 году и руководил организацией на протяжении десяти лет. В 2001 году он получил Нобелевскую премию мира. Лидер ООН участвовал в разрешении конфликта в Сирии и руководил организацией «Старейшины».