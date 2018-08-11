В Татарстане начали капремонт 101 из 114 зданий медицинских учреждений

В Татарстане ведутся работы в 101 здании медицинских учреждений. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства РТ министр архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

По его словам, всего по программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3,2 млрд рублей. На 5 объектах капитальный ремонт завершен. При этом за последние две недели завершено на 4,8% больше работ, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее в Татарстане завершили 25% программы капремонта многоквартирных домов на 2018 год.