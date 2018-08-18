Татарстанский дирижер Сладковский призвал сохранить Дом звукозаписи в Москве
Главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский призвал сохранить Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) в Москве, которому грозит выселение.
Он отметил, что у здания уникальная акустика и богатая культурная традиция. В связи с этим оно должно использоваться по назначению. Другой народный артист России пианист Денис Мацуев заявил, что в здании есть две уникальные для страны студии, передает ТАСС.
Волнения в музыкальных кругах начались из-за планов ФГУП «Издательство «Известия» обменять помещения на те, что есть в имущественном комплексе Союза композиторов и государственной фирмы звукозаписи «Фирма Мелодия». Оставив тем самым два знаменитых оркестра — «Новая Россия» и Большой симфонический оркестр им. Чайковского без «дома».
Напомним, ранее в Сети появилась петиция о сохранении Казанского художественного училища, оказавшегося на грани закрытия. Президент РТ поручил правительству республики заняться этим вопросом. После чего на ремонт здания было выделено 140 млн рублей.ОбществоКультура Татарстан
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