На ремонт здания Казанского художественного училища потратят около 140 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Республики Татарстан разместило тендер на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия «Здание художественного училища 1900—1904 гг., арх. Мюфке К.Л.». На эти цели выделено 137,8 млн рублей из республиканского бюджета.

Согласно информации, опубликованной ГИСУ РТ на сайте госзакупок, для здания, расположенного по улице Карла Маркса, 70, предусмотрен комплекс строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации, в том числе установка и монтаж оборудования.

Исходя из дефектной ведомости, исполнитель обязан выполнить ремонт кровли южного крыла на площади 1,5 тыс. кв. м, ремонт оконных проемов крыла, ремонт дверей, обустройство гигиенических помещений.

Кроме того, ему предстоит сделать замену/ремонт лестниц, ремонт фасада, демонтажные, отделочные и другие работы.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 по 30 августа. Исполнителя работ по ремонту КХУ определят 3 сентября. Ему предстоит завершить все требуемые работы до 31 июля 2019 года.

В феврале в Сети появилась пеитиция, в которой изложена просьба сохранить Казанское художественное училище, оказавшееся на грани закрытия. Президент РТ поручил правительству республики заняться этим вопросом.