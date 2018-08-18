Правоохранительные органы задержали руководителя дагестанского ФОМС — СМИ

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Руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану Магомеда Сулейманова задержан в аэропорту Махачкалы.

«Сулейманов был задержан в пятницу вечером в аэропорту Махачкалы. Задержание было проведено сотрудниками МВД и ФСБ», — цитирует источника в правоохранительных органах «РИА Новости». Он отметил, что чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

Напомним, бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов был задержан в Махачкале по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования. После чего Кировский районный суд Махачкалы заключил его на 2 месяца под домашний арест.