Новости происшествий

11:25 МСК
Новости раздела
Происшествия

Правоохранительные органы задержали руководителя дагестанского ФОМС — СМИ

10:24, 18.08.2018
Правоохранительные органы задержали руководителя дагестанского ФОМС — СМИ
Фото: скриншот видео

Руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану Магомеда Сулейманова задержан в аэропорту Махачкалы.

«Сулейманов был задержан в пятницу вечером в аэропорту Махачкалы. Задержание было проведено сотрудниками МВД и ФСБ», — цитирует источника в правоохранительных органах «РИА Новости». Он отметил, что чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

Напомним, бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов был задержан в Махачкале по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования. После чего Кировский районный суд Махачкалы заключил его на 2 месяца под домашний арест.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты