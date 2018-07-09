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Экс-главу Минздрава Дагестана заключили под домашний арест

21:11, 09.07.2018
Экс-главу Минздрава Дагестана заключили под домашний арест
Фото: pixabay.com

Кировский районный суд Махачкалы заключил на 2 месяца экс-министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимова под домашний арест.

«Ибрагимов заключен под домашний арест на один месяц и 29 дней», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Напомним, бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов был задержан в Махачкале по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

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